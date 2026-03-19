19 марта 2026, 19:21

Чиновник из Херсонщины, перешедший на сторону РФ, до сих пор получает украинскую зарплату

иллюстративное фото: из открытых источников
Чиновнику Виталию Чернявскому из Херсона, который работает в школе оккупированного Крыма, Каховский горсовет продолжает выплачивать зарплату

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Центр журналистских расследований.

Как отмечается, Виталий Чернявский фактически не исполняет свои обязанности в городском совете, по меньшей мере, с начала полномасштабного вторжения, так как находится на временно оккупированной территории.

По данным журналистов он получает зарплату от РФ. В то же время Чернявский получает деньги за простой на законной должности управляющего делами исполнительного комитета Каховского городского совета.

Речь идет о почти 200 тысячах гривен.

Как сообщалось, в Херсонской области судили женщину, которая открыла "магазин для российских военных". Ей был назначен штраф с конфискацией всего имущества.

13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
