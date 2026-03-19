Чиновник из Херсонщины, перешедший на сторону РФ, до сих пор получает украинскую зарплату
Чиновнику Виталию Чернявскому из Херсона, который работает в школе оккупированного Крыма, Каховский горсовет продолжает выплачивать зарплату
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Центр журналистских расследований.
Как отмечается, Виталий Чернявский фактически не исполняет свои обязанности в городском совете, по меньшей мере, с начала полномасштабного вторжения, так как находится на временно оккупированной территории.
По данным журналистов он получает зарплату от РФ. В то же время Чернявский получает деньги за простой на законной должности управляющего делами исполнительного комитета Каховского городского совета.
Речь идет о почти 200 тысячах гривен.
Как сообщалось, в Херсонской области судили женщину, которая открыла "магазин для российских военных". Ей был назначен штраф с конфискацией всего имущества.