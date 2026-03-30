У Херсоні дрон атакував мікроавтобус, чоловік отримав тяжкі поранення
Сьогодні, 30 березня, близько 10:20 російські терористи атакували з дрона мікроавтобус у центрі Херсона
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.
Внаслідок удару 62-річний чоловік отримав уламкові поранення обличчя, живота та ноги, контузію, а також вибухову й закриту черепно-мозкову травми.
Постраждалого оперативно госпіталізували бригадою "швидкої". Стан чоловіка оцінюють як середньої тяжкості, він отримує необхідну медичну допомогу.
Відео з місця атаки – за посиланням.
Нагадаємо, минулої доби під російським дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували 38 населених пунктів Херсонської області. Через російські удари одна людина загинула, ще троє – дістали поранення.
На Запоріжжі ворог руйнує мости і блокує шлях евакуаціїВсі новини »
30 березня 2026, 10:37На Чернігівщині через ворожі атаки пошкоджені підприємства, музей та дитсадок
30 березня 2026, 09:50На Харківщині внаслідок обстрілу горів будинок, є постраждалі
Історія із U420. Як "сувеніри з кайфом" спровокували погроми по усій країні
Один із вітчизняних бізнесів, який стрімко розвивається у нинішніх складних умовах, викликав певні підозри у журналістів. І виявилося, що все не так просто і однозначно…
Луцьк без мера: чому колишній юрист Палиці залишив посаду
Один представник місцевого олігарха пішов, інший може прийти на його місце
Ставка на ВПО: як переселенці допомагають розвитку громад
У спробах зберегти міста та села від запустіння і вимивання цінних кадрів, деякі регіональні адміністрації зробили ставку на внутрішніх переселенців
Бізнес на війні. Як на схемах у ВЛК формується нова "еліта"
Українська армія страждає від нестачі рук на фронті, а в тилу країна захлинається від схем при військово-лікарських комісіях
На Львівщині чоловіка засудили до 5 років за лайки в "Однокласниках"
30 березня 2026, 16:06На Дніпропетровщині ремонт доріг "переоцінили" на 300 тисяч
30 березня 2026, 15:45В Україні березень завершиться дощовою погодою
30 березня 2026, 15:42На Харківщині створили приватний підрозділ ППО
30 березня 2026, 15:29На Хмельниччині поліція затримала наркоторговців зі "солями" на 1,5 млн грн
30 березня 2026, 15:11У Харкові монахи займалися сексом із неповнолітніми дівчатами і знімали це на відео
30 березня 2026, 14:58Помер відомий актор і народний артист України
30 березня 2026, 14:25На Черкащині військовослужбовець збив підлітка на "зебрі"
30 березня 2026, 14:17У Києві через таксі продавали наркотики
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Історія із U420. Як "сувеніри з кайфом" спровокували погроми по усій країні
Луцьк без мера: чому колишній юрист Палиці залишив посаду
