За прошедшие сутки под российским дроновым террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились 38 населенных пунктов Херсонской области

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

Российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области, в том числе повредили многоэтажку и семь частных домов.

Также оккупанты повредили админздание, производственное помещение, хозяйственное сооружение и частные автомобили.

Из-за российских ударов один человек погиб, еще трое – получили ранения.

Напомним, в Краматорске 29 марта в результате российской авиационной атаки пострадали 13 человек, трое погибли. Среди погибших – 13-летний ребенок.