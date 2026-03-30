Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В воскресенье, 29 марта, в результате атак по жилым районам Новгород-Северского были повреждены дома местных жителей, детский сад, деревообрабатывающее предприятие. Пострадала 15-летняя девочка.

Кроме того, россияне атаковали в Новгород-Северском сельхозпредприятие – поврежден трактор.

В Семеновке в результате попадания дрона повреждено здание краеведческого музея.

Напомним, поздно вечером 29 марта российские военные ударили в Чернигове по объекту критической инфраструктуры, задействованному в системе теплоснабжения.