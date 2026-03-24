Російський удар у Херсоні зруйнував будинок – під завалами загинув чоловік

Фото: ДСНС Херсонщини

Сьогодні вранці 24 березня в Херсоні російський обстріл зруйнував приватний житловий будинок

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Зазначається, що під завалами рятувальники виявили тіло чоловіка без ознак життя.

Окріим того, напередодні ввечері ворожі дрони влучили в один із недіючих готельних комплексів, унаслідок чого на різних поверхах спалахнули пожежі.

Попри загрозу повторних ударів, надзвичайники працювали без зупину та ліквідували займання.

Нагадаємо, вночі 24 березня ворог понад 20 разів атакував два райони Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією. Постраждала 76-річна жінка, її госпіталізували в стані середньої тяжкості. Пошкоджені приватні будинки та інфраструктура.