Ночью 24 марта более 20 раз враг атаковал два района области беспилотниками и артиллерией

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

На Никопольщине от вражеских атак подвергались Никополь, Мировская, Марганецкая, Красногригорьевская и Покровская громады. Там повреждены дома.

На Синельниковщине под ударом были Шахтерская, Васильковская и Славянская громады. Возник пожар. Повреждены частные дома и инфраструктура. Пострадала 76-летняя женщина, ее госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Напомним, в ночь на 24 марта РФ нанесла массированный комбинированный удар по Запорожью беспилотниками и ракетами. По последним данным, один человек погиб, пятеро получили ранения.