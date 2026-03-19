Посадовець із Херсонщини, який перейшов на бік РФ, досі отримує українську зарплату

Чиновнику Віталію Чернявському з Херсонщини, який працює в школі окупованого Криму, Каховська міськрада продовжує виплачувати зарплату

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Центр журналістських розслідувань.

Як зазначається, Віталій Чернявський фактично не виконує своїх обов’язків у міській раді щонайменше з початку повномасштабного вторгнення, тому що перебуває на тимчасово окупованій території.

За даними журналістів, він отримує зарплату від РФ. Водночас із цим Чернявський отримує гроші за простій на законній посаді керівника справами виконавчого комітету Каховської міської ради.

Йдеться про майже 200 тисяч гривень.

