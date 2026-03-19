19 березня 2026, 19:21

Посадовець із Херсонщини, який перейшов на бік РФ, досі отримує українську зарплату

ілюстративне фото: з відкритих джерел
Чиновнику Віталію Чернявському з Херсонщини, який працює в школі окупованого Криму, Каховська міськрада продовжує виплачувати зарплату

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Центр журналістських розслідувань.

Як зазначається, Віталій Чернявський фактично не виконує своїх обов’язків у міській раді щонайменше з початку повномасштабного вторгнення, тому що перебуває на тимчасово окупованій території.

За даними журналістів, він отримує зарплату від РФ. Водночас із цим Чернявський отримує гроші за простій на законній посаді керівника справами виконавчого комітету Каховської міської ради.

Йдеться про майже 200 тисяч гривень.

Як повідомлялось, на Херсонщині судили жінку, яка відкрила "магазин для російських військових". Їй призначили штраф із конфіскацією усього майна.

На Херсонщині через обстріли отримали поранення пʼятеро людей
16 березня 2026, 08:09
На Херсонщині за добу через обстріли дістали поранення 11 людей
13 березня 2026, 07:58
РФ атакувала важливу інфраструктуру Херсона
11 березня 2026, 21:39
Всі новини »
13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
Смертельна ДТП на Львівщині: чотири іномарки влетіли у вантажвки
19 березня 2026, 20:25
Учасник шоу "Голос країни" долучився до ЗСУ
19 березня 2026, 20:12
Поліцейські Кіровоградщини виявили іноземця, який тривалий час незаконно перебував в Україні
19 березня 2026, 19:59
На Закарпатті сусід по палаті вкрав у пораненого військового понад 100 тисяч гривень
19 березня 2026, 19:50
У Сумській області знайшли військового з Буковини, якого майже рік вважали зниклим безвісти
19 березня 2026, 19:49
Укренерго оновило графіки на 20 березня: де та як вимикатимуть світло у п’ятницю
19 березня 2026, 19:33
Українські прикордонники уразили російський комплекс вартістю $50 тисяч
19 березня 2026, 18:52
Військова льотчиця з Івано-Франківщини замість лікування знімалась у "Мастер Шеф"
19 березня 2026, 18:22
На Житомирщині ВАЗ влетів у Toyota
19 березня 2026, 18:15
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
