Перейшов на бік РФ: на Херсонщині експрокурору повідомили про підозру

Колишньому прокурору однієї з окружних прокуратур Херсонської області оголосили підозру у вчиненні державної зради

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, підозрюваний під час перебування на тимчасово окупованій території Херсона, працюючи у органах прокуратури України, умисно перейшов на бік держави-агресора в умовах воєнного стану.

Встановлено, що у липні 2022 року він добровільно почав співпрацювати з окупаційною адміністрацією РФ і став "провідним спеціалістом" у незаконному органі "Департамент туризму та курортів Херсонської області".

У вересні 2022 року підозрюваний очолив відповідний відділ у псевдоміністерстві "Туризм Херсонської області", а у листопаді 2023 року обійняв посаду першого заступника міністра курортів і туризму.

Слідство вважає, що колишній працівник прокуратури свідомо сприяв функціонуванню окупаційної влади, чим завдав шкоди суверенітету, територіальній цілісності, обороноздатності та державній безпеці України.

Чоловіку світить позбавлення волі на строк до 15 років або довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

