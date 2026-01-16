16:40  16 января
В Херсонской области массово увольняются мэры городов
16:04  16 января
В Киеве массово прорывает трубы в многоэтажках, вода затапливает подъезды
15:13  16 января
В Украине в выходные ожидается до -22 градусов
16 января 2026, 16:40

В Херсонской области массово увольняются мэры городов

16 января 2026, 16:40
иллюстративное фото: из открытых источников
По меньшей мере, 17 руководителей городских общин в Херсонской области покинули должности на фоне системного давления со стороны органов прокуратуры

Об этом заявил исполняющий обязанности главы Херсонского регионального отделения Ассоциации городов Украины, Новокаховский городской голова Владимир Коваленко, передает RegioNews.

По его словам, большинство общин возглавляется военными администрациями. Ситуация там сложная.

"Работа муниципалитетов фактически делается невозможной. Я не могу назвать точную цифру увольнений. Эта информация по общению с нашей директором. Но из публичной информации известно, по меньшей мере, о 17 человек", – отметил Коваленко.

На массовость увольнений и критичность ситуации также обратила внимание Ассоциация городов Украины, заявив о системном характере проблемы.

Как сообщалось, журналисты нашли у "Слуги народа" из Херсона незадекларированное состояние и люксовый внедорожник. Речь идет о Юрии Соболевском.

увольнение мер кризис Херсонская область города
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
