В Херсонской области массово увольняются мэры городов

По меньшей мере, 17 руководителей городских общин в Херсонской области покинули должности на фоне системного давления со стороны органов прокуратуры

Об этом заявил исполняющий обязанности главы Херсонского регионального отделения Ассоциации городов Украины, Новокаховский городской голова Владимир Коваленко, передает RegioNews.

По его словам, большинство общин возглавляется военными администрациями. Ситуация там сложная.

"Работа муниципалитетов фактически делается невозможной. Я не могу назвать точную цифру увольнений. Эта информация по общению с нашей директором. Но из публичной информации известно, по меньшей мере, о 17 человек", – отметил Коваленко.

На массовость увольнений и критичность ситуации также обратила внимание Ассоциация городов Украины, заявив о системном характере проблемы.

