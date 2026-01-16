16:40  16 січня
На Херсонщині масово звільняються мери міст

ілюстративне фото: з відкритих джерел
Щонайменше 17 керівників міських громад в Херсонській області залишили посади на тлі системного тиску з боку органів прокуратури

Про це заявив виконувач обов’язків голови Херсонського регіонального відділення Асоціації міст України, Новокаховський міський голова Володимир Коваленко, передає RegioNews.

За його словами, більшість громад очолюється військовими адміністраціями. Ситуація там складна.

"Робота муніципалітетів фактично унеможливлюється. Я не можу назвати точну цифру звільнень. Ця інформація зі спілкування з нашої директоркою. Але з публічної інформації відомо щонайменше про 17 осіб", – зауважив Коваленко.

На масовість звільнень і критичність ситуації також звернула увагу Асоціація міст України, заявивши про системний характер проблеми.

Як повідомлялось, журналісти знайшли у "Слуги народу" з Херсонщини незадекларовані статки та люксовий позашляховик. Йдеться про Юрія Соболевського.

