Фото: полиция

За прошедшие сутки под вражеским террором дронов, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились 30 населенных пунктов Херсонской области

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

Российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области, в том числе повредили 3 многоэтажки и 9 частных домов. Также оккупанты повредили заведение питания, мастерскую, газовую трубу и частные автомобили.

Из-за российских ударов погибли три человека, еще 10 – получили ранения, из них – два ребенка.

Напомним, ночью 9 января в Киевской области после вражеской атаки спасатели достали из-под завалов семью. Четырех человек, в том числе пятилетний ребенок, госпитализировали.