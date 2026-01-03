Фото: иллюстративное

В Херсонской области продолжаются атаки на жилые кварталы, в результате которых погибли двое гражданских и еще двое получили ранения

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

Российские войска продолжают удары по гражданской инфраструктуре правобережной Херсонщины. В результате атак дронов и артиллерии погибли два человека, еще двое получили ранения.

В Томиной Балке дрон атаковал жилищный сектор. В результате удара погиб 66-летний местный житель, еще один мужчина получил обломочное ранение ноги. В Херсоне артиллерийские обстрелы повредили жилые кварталы, пострадал 70-летний мужчина.

В Днепровском районе города 51-летний мужчина взорвался на вражеской мини типа "лепесток" и умер до прибытия медиков. Полиция напоминает, что такие мины трудно заметить невооруженным глазом и призывает жителей быть внимательными.

Правоохранители призывают не приближаться к подозрительным предметам, не прикасаться к ним и немедленно сообщать полицию или спасателям. Ведется документирование последствий атак и пострадавших гражданского населения.

Ранее сообщалось, в результате массированных обстрелов Днепропетровщины пострадали два человека, повреждены около десяти частных домовладений и автомобили, а также возник пожар.