Россияне снова ударили по Житомирщине: под прицелом – критическая инфраструктура и места вчерашних попаданий
Третьи сутки подряд российские войска терроризируют Житомирщину
Об этом сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко, передает RegioNews.
Ночью 24 декабря под ударом находились объекты критической инфраструктуры. В частности, места ликвидации последствий предыдущих ударов дронами-камикадзе.
"Это раз свидетельствует, что цель врага – терроризировать гражданское население, спасателей и ремонтников, пытаясь помешать восстановлению критической инфраструктуры", – подчеркнули в ОВА.
К счастью, в эту ночь жертв и пострадавших нет.
Напомним, в результате вражеских ударов по территории Житомирской области 23 декабря погиб четырехлетний ребенок. Пострадали пять человек, из них один ребенок и один взрослый находятся в больницах.
