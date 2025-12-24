Иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко, передает RegioNews.

Ночью 24 декабря под ударом находились объекты критической инфраструктуры. В частности, места ликвидации последствий предыдущих ударов дронами-камикадзе.

"Это раз свидетельствует, что цель врага – терроризировать гражданское население, спасателей и ремонтников, пытаясь помешать восстановлению критической инфраструктуры", – подчеркнули в ОВА.

К счастью, в эту ночь жертв и пострадавших нет.

Напомним, в результате вражеских ударов по территории Житомирской области 23 декабря погиб четырехлетний ребенок. Пострадали пять человек, из них один ребенок и один взрослый находятся в больницах.