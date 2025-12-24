Иллюстративное фото: pixabay

Ситуация в энергосистеме Украины остается сложной. Энергетики продолжают ликвидировать последствия вчерашней и предыдущих массированных ракетно-дроновых атак. Работы ведутся круглосуточно

Об этом сообщает Минэнерго, передает RegioNews.

Ночью 24 декабря РФ продолжила атаковать энергетическую инфраструктуру. В результате есть новые обесточивания в Сумской, Днепропетровской, Херсонской, Харьковской и Черниговской областях.

Ремонтные бригады облэнерго работают над тем, чтобы как можно скорее вернуть в работу поврежденное оборудование", – отмечается в сообщении.

В четверг, 24 ноября, в большинстве областей Украины с 00:00 до 23:59 используются графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса.

Актуальные графики размещаются на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения.

Потребители призывают рационально использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на энергосистему.

Напомним, в ночь на 24 декабря враг атаковал Украину 116 ударными БПЛА. Значительное количество дронов россияне направили на объект критической инфраструктуры в Черниговской области.