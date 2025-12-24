Атаки РФ на энергоинфраструктуру: есть новые обесточивания в 5 областях
Ситуация в энергосистеме Украины остается сложной. Энергетики продолжают ликвидировать последствия вчерашней и предыдущих массированных ракетно-дроновых атак. Работы ведутся круглосуточно
Об этом сообщает Минэнерго, передает RegioNews.
Ночью 24 декабря РФ продолжила атаковать энергетическую инфраструктуру. В результате есть новые обесточивания в Сумской, Днепропетровской, Херсонской, Харьковской и Черниговской областях.
Ремонтные бригады облэнерго работают над тем, чтобы как можно скорее вернуть в работу поврежденное оборудование", – отмечается в сообщении.
В четверг, 24 ноября, в большинстве областей Украины с 00:00 до 23:59 используются графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса.
Актуальные графики размещаются на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения.
Потребители призывают рационально использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на энергосистему.
Напомним, в ночь на 24 декабря враг атаковал Украину 116 ударными БПЛА. Значительное количество дронов россияне направили на объект критической инфраструктуры в Черниговской области.