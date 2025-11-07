Ілюстративне фото: поліція

Впродовж 6 листопада під ворожим дроновим терором, авіаударами та артилерійськими обстрілами перебували 30 населених пунктів Херсонської області

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області. Зокрема, пошкодили 5 багатоповерхівок та 10 приватних будинків.

Також окупанти понівечили адмінбудівлі, господарчу споруду, приватні автомобілі, автобус та газопровід (виток газу перекрито, загроз та пожеж наразі немає).

Через російські удари отримали поранення 10 людей, з них – одна дитина.

Нагадаємо, вночі 7 листопада Запоріжжя зазнало ворожої атаки. Внаслідок обстрілів пошкоджені вікна в багатоповерхівках та дитячому садочку одного з районів міста.