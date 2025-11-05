Анджеліна Джолі в Херсоні: акторка не визволяла охоронця, а попросилась у вбиральню в ТЦК - ЗМІ

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У ЗМІ з посиланням на джерела в Сухопутних військах поділились новими подробицями ситуації з охоронцем Анджеліни Джолі

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

Як повідомили журналістам джерела в командуванні Сухопутних військ, військовослужбовці ТЦК дійсно затримували охоронця голлівудської акторки. Проте зазначили, що це було не силове затримання. Також вони зауважили, що акторка нібито просто хотіла скористатися вбиральнею.

"З Анджеліною Джолі все нормально, вона дійсно відвідала ТЦК та СП. Заїхала і попросилася до вбиральні. Щодо її охоронця — це офіцер запасу. Силоміць його ніхто не затримував. Його запросили відвідати ТЦК та СП. Встановили його особу, після чого він спокійно поїхав у своїх справах. Проблемних питань не виникало. Все в рамках закону", - кажуть журналістам джерела в командуванні Сухопутних військ.

Нагадаємо, 5 листопада голлівудська акторка Анджеліна Джолі приїхала до Херсону. У ЗМІ повідомляли, що вона нібито відвідала ТЦК, оскільки її автомобілі зупиняли для перевірки. Згодом з'явились повідомлення, що її охоронця забрали до ТЦК.