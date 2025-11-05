20:00  05 листопада
Анджеліна Джолі в Херсоні: акторка не визволяла охоронця, а попросилась у вбиральню в ТЦК - ЗМІ
15:38  05 листопада
За скандального ексвійськкома з Одещини внесли понад 100 мільйонів застави
13:13  05 листопада
Завтра в Україні без опадів та до +16
05 листопада 2025, 20:00

Анджеліна Джолі в Херсоні: акторка не визволяла охоронця, а попросилась у вбиральню в ТЦК - ЗМІ

05 листопада 2025, 20:00
ілюстративне фото: з відкритих джерел
У ЗМІ з посиланням на джерела в Сухопутних військах поділились новими подробицями ситуації з охоронцем Анджеліни Джолі

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

Як повідомили журналістам джерела в командуванні Сухопутних військ, військовослужбовці ТЦК дійсно затримували охоронця голлівудської акторки. Проте зазначили, що це було не силове затримання. Також вони зауважили, що акторка нібито просто хотіла скористатися вбиральнею.

"З Анджеліною Джолі все нормально, вона дійсно відвідала ТЦК та СП. Заїхала і попросилася до вбиральні. Щодо її охоронця — це офіцер запасу. Силоміць його ніхто не затримував. Його запросили відвідати ТЦК та СП. Встановили його особу, після чого він спокійно поїхав у своїх справах. Проблемних питань не виникало. Все в рамках закону", - кажуть журналістам джерела в командуванні Сухопутних військ.

Нагадаємо, 5 листопада голлівудська акторка Анджеліна Джолі приїхала до Херсону. У ЗМІ повідомляли, що вона нібито відвідала ТЦК, оскільки її автомобілі зупиняли для перевірки. Згодом з'явились повідомлення, що її охоронця забрали до ТЦК.

Херсон ТЦК Анджеліна Джолі
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
