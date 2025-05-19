В ОВА показали последствия обстрела Херсона: есть погибшая и раненые
В воскресенье, 18 мая, около 22:20 российские военные произвели обстрел Днепровского района Херсона
Об этом сообщает глава Херсонской ОВ Александр Прокудин и Офис генпрокурора, передает RegioNews.
Оккупанты били из артиллерии по домам горожан. Из-за атаки в собственном доме погибла 75-летняя женщина.
Также в больницу в состоянии средней тяжести доставили 76-летнего мужчину и 53-летнюю женщину.
Еще одной 53-летней женщине, получившей взрывную травму и контузию, "скорая" оказала помощь на месте.
Из-за обстрела повреждены частные жилые дома и многоэтажки.
Правоохранители продолжают документировать последствия вражеских ударов.
Напомним, в течение 18 мая российские оккупанты обстреляли более 30 населенных пунктов Херсонщины. В результате вражеских ударов двое мирных жителей погибли, пострадали шесть человек.