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19 мая 2025, 10:45

В ОВА показали последствия обстрела Херсона: есть погибшая и раненые

19 мая 2025, 10:45
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фото: скриншот с видео
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В воскресенье, 18 мая, около 22:20 российские военные произвели обстрел Днепровского района Херсона

Об этом сообщает глава Херсонской ОВ Александр Прокудин и Офис генпрокурора, передает RegioNews.

Оккупанты били из артиллерии по домам горожан. Из-за атаки в собственном доме погибла 75-летняя женщина.

Также в больницу в состоянии средней тяжести доставили 76-летнего мужчину и 53-летнюю женщину.

Еще одной 53-летней женщине, получившей взрывную травму и контузию, "скорая" оказала помощь на месте.

Из-за обстрела повреждены частные жилые дома и многоэтажки.

Правоохранители продолжают документировать последствия вражеских ударов.

Напомним, в течение 18 мая российские оккупанты обстреляли более 30 населенных пунктов Херсонщины. В результате вражеских ударов двое мирных жителей погибли, пострадали шесть человек.

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