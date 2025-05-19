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У неділю, 18 травня, близько 22:20 російські військові здійснили обстріл Дніпровського района Херсона

Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін та Офіс генпрокурора, передає RegioNews.

Окупанти прицільно били з артилерії по будинках містян. Через атаку у власній оселі загинула 75-річна жінка.

Також до лікарні у стані середньої тяжкості доставили 76-річного чоловіка та 53-річну жінку. У херсонця діагностували вибухову травму, перелом ребра та забій грудної клітини, у жінки – вибухову травму і контузію.

Ще одній 53-річній жінці, яка дістала вибухову травму і контузію, "швидка” надала допомогу на місці.

Через обстріл пошкоджені приватні житлові будинки та багатоповерхівки.

Правоохоронці продовжують документувати наслідки ворожих ударів.

Нагадаємо, впродовж 18 травня російські окупанти обстріляли понад 30 населених пунктів Херсонщини. Внаслідок ворожих ударів двоє мирних жителів загинули, постраждали шестеро людей.