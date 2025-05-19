Войска РФ обстреляли жилые кварталы Херсона: погибла женщина, есть раненые
Вчера вечером российская армия атаковала из артиллерии жилые кварталы Херсона. В результате обстрелов погибла местная жительница, ранены трое горожан.
Об этом сообщает пресс-служба Херсонской городской военной администрации, передает RegioNews.
Отмечается, что из-за вражеской атаки пострадали 76-летний мужчина и две 53-летние женщины. Врачи диагностировали у потерпевших контузию, взрывные и закрытые черепно-мозговые травмы.
"Травмы, несовместимые с жизнью, в результате прямого попадания вражеского снаряда в дом получила 75-летняя женщина. Соболезнования родным и близким погибшей. Раненым скорейшего выздоровления", — говорится в сообщении.
В городе повреждены частные жилые дома и многоэтажки.
Напомним, 18 мая российские войска нанесли удар по поселку Веселое Каховского района. Из-за атаки вражеского БпЛА погиб местный житель.