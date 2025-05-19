Войска РФ обстреляли жилые кварталы Херсона: погибла женщина, есть раненые

Страна-агрессор всегда готова использовать карту "своих" городов в Украине для срыва любых переговоров. Но использует ли?

13 мая 2025

"Вернуть домой": Опасная миссия эвакуации павших героев

Каждый день, на передовой, украинские воины стоят на защите нашей земли. Но война – это не только бои и победы, но и потери. За каждым павшим героем стоит не только его подвиг, но и семья, которая жде...