Россияне обстреляли дом в пригороде Херсона: люди выбрались из-под завалов

иллюстративное фото: Нацполиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной военной администрации.

Известно, что вражеские снаряды повредили частный дом, под завалами которого оказались мужчина и женщина. К счастью, херсонцам удалось самостоятельно выбраться.

"У мужчины 1951 года рождения - обломочные ранения головы и руки, женщина 1955 года получила минно-взрывную травму и контузию", - говорится в сообщении.

В настоящее время медики оказывают пострадавшим необходимую помощь.

Напомним, в Херсонской области за прошедшие сутки в результате российских обстрелов двое гражданских получили ранения.