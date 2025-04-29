Оккупанты ударили по Запорожской области: ранен человек, повреждены дома и ферма

иллюстративное фото: Нацполиция

Сегодня днем оккупанты обстреляли одну из общин на Запорожье. Из-за вражеских атак пострадала пенсионерка

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

"68-летняя женщина получила ранения в результате вражеской атаки на Запорожскую область. По меньшей мере, 6 ударов нанесли россияне по одной из общин", — говорится в сообщении.

По данным ОВА, из-за обстрелов повреждены частные дома и сельскохозяйственное предприятие.

Напомним, в течение 28 апреля оккупанты нанесли более 500 ударов по 10 населенным пунктам Запорожской области. Были зафиксированы повреждения зданий, автомобилей, гаражей и объектов инфраструктуры.