Из-за российских авиаударов в Херсоне повреждены жилые дома и школы
В результате сегодняшних утренних авиаударов оккупационной армии РФ по Днепровскому району Херсона были повреждены жилые дома и образовательные учреждения города
Об этом сообщает пресс-служба Херсонской городской военной администрации, передает RegioNews.
К счастью, обошлось без погибших и раненых.
"На фото - одно из пострадавших учебных заведений", - говорится в сообщении.
Напомним, утром 29 апреля российская авиация атаковала КАБом Днепровский район Херсона. В результате авиаудара пострадала пенсионерка.
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