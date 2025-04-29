Россияне сбросили КАБ на Херсон: пострадала женщина

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Сегодня утром российская авиация атаковала КАБом Днепровский район Херсона. В результате авиаудара пострадала местная жительница

Об этом сообщает пресс-служба Херсонской городской военной администрации, передает RegioNews.

Отмечается, что оккупанты ударили по Херсону около 10:00. В момент "прилета" КАБа пенсионерка находилась на улице.

"70-летняя херсонка попала во взрывную волну и получила минно-взрывную травму. Пострадавшую доставили в больницу. Сейчас ее дообследуют", — говорится в сообщении.

Напомним, за прошедшие сутки в Херсонской области из-за российских обстрелов получили ранения 12 человек.