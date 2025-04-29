Войска РФ обстреляли поселок под Херсоном: есть раненая
Во вторник, 29 апреля, оккупационные войска РФ нанесли удар по поселку Белозерка Херсонского района. Из-за вражеской атаки пострадала мирная жительница
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной военной администрации.
По имеющимся данным, захватчики атаковали Белозерку в 10:00.
"Из-за обстрела 48-летняя женщина получила взрывную травму, контузию и сотрясение головного мозга. Пострадавшей оказали медицинскую помощь", — говорится в сообщении.
Отмечается, что женщина будет лечиться амбулаторно.
Напомним, утром 29 апреля российская авиация атаковала КАБом Днепровский район Херсона. В результате авиаудара пострадала пенсионерка.
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