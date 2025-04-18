В Херсоне дрон РФ попал в многоэтажку: вспыхнул пожар
Сегодня днем в Херсоне в одном из микрорайонов вражеский ударный беспилотник попал в многоквартирный жилой дом. В результате атаки на балконе возник пожар
Об этом сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Херсонской области, передает RegioNews.
Отмечается, что оперативно прибывшие на место происшествия быстро ликвидировали возгорание и не допустили распространение огня на соседние квартиры.
По предварительным данным, погибших и травмированных нет.
Напомним, за прошедшие сутки российские войска обстреляли более 40 населенных пунктов Херсонщины. В результате вражеских ударов четыре человека погибли, пострадали 25 гражданских, из них — один ребенок.
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