В Херсоне дрон РФ попал в многоэтажку: вспыхнул пожар

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Сегодня днем в Херсоне в одном из микрорайонов вражеский ударный беспилотник попал в многоквартирный жилой дом. В результате атаки на балконе возник пожар

Об этом сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Херсонской области, передает RegioNews.

Отмечается, что оперативно прибывшие на место происшествия быстро ликвидировали возгорание и не допустили распространение огня на соседние квартиры.

По предварительным данным, погибших и травмированных нет.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска обстреляли более 40 населенных пунктов Херсонщины. В результате вражеских ударов четыре человека погибли, пострадали 25 гражданских, из них — один ребенок.