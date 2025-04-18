У Херсоні дрон РФ влучив у багатоповерхівку: спалахнула пожежа
Сьогодні вдень у Херсоні в одному з мікрорайонів ворожий ударний безпілотник влучив у багатоквартирний житловий будинок. Внаслідок атаки на балконі виникла пожежа
Про це повідомило Головне управління ДСНС України у Херсонській області, передає RegioNews.
Зазначається, що рятувальники, які оперативно прибули на місце події швидко ліквідували займання та не допустили поширення вогню на сусідні квартири.
За попередніми даними, загиблих та травмованих немає.
Нагадаємо, протягом минулої доби російські війська обстріляли понад 40 населених пунктів Херсонщини. Внаслідок ворожих ударів чотири людини загинули, постраждали 25 цивільних, із них — одна дитина.
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