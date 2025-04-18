В Херсонской области россияне убили 4 людей, пострадали 25 гражданских
За прошедшие сутки российские войска обстреляли более 40 населенных пунктов Херсонщины. В результате вражеских ударов четыре человека погибли, пострадали 25 гражданских, из них — один ребенок
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.
Россияне били по критической, социальной инфраструктуре и жилым кварталам. Войска РФ повредили девять многоэтажек и 10 частных домов. Также оккупанты изуродовали автомобиль скорой помощи и частные автомобили.
"Из-за российской агрессии 4 человека погибли, еще 25 получили ранения, из них — 1 ребенок", — говорится в сообщении.
Напомним, вчера в Херсонской области российские оккупанты убили двух работников дорожной службы.
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