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18 апреля 2025, 08:00

В Херсонской области россияне убили 4 людей, пострадали 25 гражданских

18 апреля 2025, 08:00
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иллюстративное фото: Нацполиция
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За прошедшие сутки российские войска обстреляли более 40 населенных пунктов Херсонщины. В результате вражеских ударов четыре человека погибли, пострадали 25 гражданских, из них — один ребенок

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

Россияне били по критической, социальной инфраструктуре и жилым кварталам. Войска РФ повредили девять многоэтажек и 10 частных домов. Также оккупанты изуродовали автомобиль скорой помощи и частные автомобили.

"Из-за российской агрессии 4 человека погибли, еще 25 получили ранения, из них — 1 ребенок", — говорится в сообщении.

Напомним, вчера в Херсонской области российские оккупанты убили двух работников дорожной службы.

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РФ война Херсонская ОГА обстрелы погибшие оккупанты Херсонская область пострадавшие Прокудин Александр Сергеевич
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