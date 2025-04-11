Россияне атаковали дронами Херсон: есть раненые

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Сегодня утром в Херсоне в результате атак российских дронов ранены три человека

Об этом сообщила Херсонская ОВА, передает RegioNews.

Отмечается, что ориентировочно в 10:30 россияне атаковали из дрона мужчину в Херсоне. Из-за сброса взрывчатки с БПЛА 44-летний херсонец получил взрывную травму, перелом кости и обломочные ранения ног.

Кроме того, в больницу обратились двое жителей Херсона, автомобиль которых российские войска атаковали около 11.00.

Так, у 68-летней женщины и 63-летнего мужчины диагностировали взрывные травмы и обломочные ранения конечностей. Пострадавшие – под наблюдением медиков.

В МВА уточнили, что женщина и мужчина пострадали в результате атаки российского беспилотника в Днепровском районе.

Напомним, в четверг вечером, 10 апреля, российские войска нанесли удар по селу Милово Бериславского района. Из-за вражеских атак повреждена жилищная инфраструктура.

Ранее сообщалось, что в течение текущих и за минувшие сутки российская армия запустила по Украине ракету, 39 ударных БПЛА типа "Shahed" и беспилотников-имитаторов разных типов.