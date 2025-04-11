Росіяни атакували дронами Херсон: є поранені

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Сьогодні зранку в Херсоні внаслідок атак російських дронів поранені троє людей

Про повідомила Херсонська ОВА, передає RegioNews.

Зазначається, що орієнтовно о 10:30 росіяни атакували з дрона чоловіка у Херсоні. Через скидання вибухівки з БПЛА 44-річний херсонець дістав вибухову травму, перелом кістки та уламкові поранення ніг.

Окрім того, до лікарні звернулися двоє жителів Херсона, автівку яких російські війська атакували близько 11.00.

Так, у 68-річної жінки та 63-річного чоловіка діагностували вибухові травми і уламкові поранення кінцівок. Постраждалі – під наглядом медиків.

У МВА уточнили, що жінка й чоловік постраждали внаслідок атаки російського безпілотника у Дніпровському районі.

Нагадаємо, у четвер ввечері, 10 квітня, російські війська завдали удару по селу Милове Бериславського району. Через ворожі атаки пошкоджена житлова інфраструктура.

Раніше повідомлялося, що протягом поточної та за минулу добу російська армія запустила по Україні ракету, 39 ударних БпЛА типу "Shahed" і безпілотників-імітаторів різних типів.