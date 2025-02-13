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Жительница Запорожской области переехала в Черновцы, спасая свою семью от российских обстрелов. Здесь, на Буковине, она стала матерью 12 раз.

Об этом сообщает Медиа агентство АСС, передает RegioNews.

По словам врача акушерки Городского клинического роддома в Черновцах, 39-летняя многодетная мать родила 12 ребенка. Известно, что она переехала в город недавно из Запорожской области. Женщина спасала семью от постоянных российских обстрелов. В Черновцах волонтеры помогли арендовать квартиру. На днях она родила уже 12 ребенка – мальчика.

"Это были естественные, классические роды. Риски, конечно, были, но минимальны. Состояние матери, с медицинской точки зрения, хорошее. Никакие манипуляции или медицинские вмешательства не проводились. Женщину с младенцем выписали из родильного. Ей помогают старшие дочери, которые уже и сами имеют детей", - рассказала врач Майя Сорохан.

Напомним, ранее на Волыни многодетная мать родила 14 детей. В большой семье 8 дочерей и 6 сыновей. Женщина, имеющая звание "Мать-героиня", отметила, что помощи у нее достаточно. Она добавила, что все происходит с добром и любовью.