фото: полиция

Российская армия не прекращает атаковать Херсонщину разными видами вооружения, в том числе и авиабомбами

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Боеприпас, который не сдетонировал обнаружили в поле неподалеку от одного из населенных пунктов Херсонского района.

В ходе осмотра выяснилось, что обнаруженная авиабомба, вероятно, ФАБ-250 находилась в сводном боевом состоянии и представляла большую опасность для населения. Специалисты решили обезвредить ее на месте с соблюдением всех норм безопасности.

Взрывотехники успешно уничтожили авиабомбу методом контролируемого подрыва.

Напомним, ранее в Винницкой области взрывотехники обезвредили боевую часть 400-килограммовой российской ракеты, которая упала в поле и не взорвалась.