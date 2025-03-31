На Херсонщине в поле нашли и уничтожили российскую авиабомбу ФАБ-250
Российская армия не прекращает атаковать Херсонщину разными видами вооружения, в том числе и авиабомбами
Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.
Боеприпас, который не сдетонировал обнаружили в поле неподалеку от одного из населенных пунктов Херсонского района.
В ходе осмотра выяснилось, что обнаруженная авиабомба, вероятно, ФАБ-250 находилась в сводном боевом состоянии и представляла большую опасность для населения. Специалисты решили обезвредить ее на месте с соблюдением всех норм безопасности.
Взрывотехники успешно уничтожили авиабомбу методом контролируемого подрыва.
Напомним, ранее в Винницкой области взрывотехники обезвредили боевую часть 400-килограммовой российской ракеты, которая упала в поле и не взорвалась.
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