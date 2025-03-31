Россияне атаковали дроном Херсон: что известно
Вечером 30 марта российские оккупанты атаковали беспилотником Днепровский район Херсона
Об этом сообщил начальник Херсонской МВА Роман Мрочко, передает RegioNews.
Россияне сбросили взрывчатку с дрона на 66-летнюю женщину. У нее – травматическая ампутация правой стопы.
Полицейские доставили пострадавшую в больницу. Медики оказывают ей необходимую помощь.
Напомним, 30 марта оккупанты атаковали дроном жительницу поселка Антоновка Херсонского района. Женщина получила тяжелые травмы.
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