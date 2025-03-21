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21 марта 2025, 16:44

В Херсонской области взорвали автомобиль с российскими офицерами

21 марта 2025, 16:44
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фото: ГУР
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Во временно оккупированном городе Скадовск Херсонской области взорвался автомобиль с российскими офицерами

Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны, передает RegioNews.

Отмечается, что инцидент произошел 20 марта около 20.40 на улице Мира во временно оккупированном Скадовске.

"Взорвался автомобиль Nissan. В пикапе находились два офицера российской оккупационной армии. От машины московитов осталась груда извитого металла", - говорится в сообщении.

В ГУР напомнили, что за каждое совершенное против украинского народа военное преступление будет справедливое возмездие.

Напомним, представители партизанского движения "АТЕШ" обнаружили импровизированный состав боеприпасов российских военных на территории временно оккупированного Луганска.

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