В Херсонской области взорвали автомобиль с российскими офицерами
Во временно оккупированном городе Скадовск Херсонской области взорвался автомобиль с российскими офицерами
Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны, передает RegioNews.
Отмечается, что инцидент произошел 20 марта около 20.40 на улице Мира во временно оккупированном Скадовске.
"Взорвался автомобиль Nissan. В пикапе находились два офицера российской оккупационной армии. От машины московитов осталась груда извитого металла", - говорится в сообщении.
В ГУР напомнили, что за каждое совершенное против украинского народа военное преступление будет справедливое возмездие.
Напомним, представители партизанского движения "АТЕШ" обнаружили импровизированный состав боеприпасов российских военных на территории временно оккупированного Луганска.