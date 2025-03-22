В Херсонской области полицейский автомобиль подорвался на противопехотной мине
Полицейский автомобиль подорвался на противопехотном мине "лепесток" в Бериславе Херсонской области
Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.
"В Бериславе служебный автомобиль полиции совершил наезд на вражескую противопехотную мину, вероятно, типа "лепесток". В результате взрыва повреждено колесо", – говорится в сообщении.
К счастью, сотрудники полиции не пострадали.
Напомним, ранее в Бериславе Херсонской области на мине подорвался 63-летний мужчина на скутере.
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