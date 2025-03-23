В Херсонской области ВСУ уничтожили российскую понтонную переправу

С началом полномасштабного вторжения уровень бедности в Украине вырос с 5% до 24%. Такие данные приводит Минсоцполитики. В этом материале RegioNews расскажет о нетипичных, на наш взгляд, инициативах п...

Доплаты на детей и бесплатное жилье: как в регионах поддерживают людей с низким достатком

24 февраля 2025

Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач

О чем говорит политика Дональда Трампа по отношению к Украине и чего ждать от президента США в дальнейшем, почему россия не заплатит за войну с Украиной и как нашему государству следует развиваться в ...