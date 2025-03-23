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23 марта 2025, 16:49

В Херсонской области ВСУ уничтожили российскую понтонную переправу

23 марта 2025, 16:49
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фото: скриншот с видео
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Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины нанесли удар и уничтожили сводную роту обеспечения переправы 205-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады в Днепрянах, на ТОТ Херсонской области

Об этом сообщает пресс-служба Генштаба, передает RegioNews.

В результате удара уничтожены вражеские плавсредства, военное имущество и вспомогательное помещение, заполненное техническими средствами.

"Уничтожение перечисленного не позволяет противнику вести боевые действия против украинских подразделений в этом районе", – говорится в сообщении.

Летчики Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, а также представители других составляющих Сил обороны будут продолжать наносить удары по подразделениям оккупантов, добавили в Генштабе.

Напомним, ВСУ уволили село Надежда в Луганской области. Операция продолжалась 30 часов.

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