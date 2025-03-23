В Херсонской области ВСУ уничтожили российскую понтонную переправу
Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины нанесли удар и уничтожили сводную роту обеспечения переправы 205-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады в Днепрянах, на ТОТ Херсонской области
Об этом сообщает пресс-служба Генштаба, передает RegioNews.
В результате удара уничтожены вражеские плавсредства, военное имущество и вспомогательное помещение, заполненное техническими средствами.
"Уничтожение перечисленного не позволяет противнику вести боевые действия против украинских подразделений в этом районе", – говорится в сообщении.
Летчики Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, а также представители других составляющих Сил обороны будут продолжать наносить удары по подразделениям оккупантов, добавили в Генштабе.
Напомним, ВСУ уволили село Надежда в Луганской области. Операция продолжалась 30 часов.