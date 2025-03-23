Удар по Краматорску: ранен мужчина, повреждено почти три десятка домов
Враг атаковал частный жилой сектор Краматорска двумя авиационными бомбами. Ранены мужчина и повреждены дома
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС, передает RegioNews.
Отмечается, что в результате обстрела был ранен мужчина.
Кроме того, повреждены 28 жилых домов.
Возникли пожары в одном из частных домов и на открытой территории.
Спасатели быстро ликвидировали возгорание, охватившее общую площадь 35 квадратных метров.
Напомним, в субботу, 22 марта, российские военные ударили по Краматорску в Донецкой области. Под прицелом окупантов оказался частный сектор.
За сутки россияне убили 3 жителей Донбасса. Еще 4 человека в области за сутки получили ранения.
В Донецкой области оккупанты убили трех человек и четверых ранилиВсе новости »
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