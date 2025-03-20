Войска РФ обстреляли Херсон: раненый человек
Сегодня днем, 20 марта, оккупационные войска РФ обстреляли Херсон. В результате вражеской атаки пострадал пожилой мужчина
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной военной администрации.
Предварительно известно, что россияне ударили по Херсону около 12:30. Под обстрел попал 74-летний горожанин.
"Он получил взрывную травму и ранение ноги. Пострадавшему оказывают необходимую помощь", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что в поселке Антоновка под Херсоном оккупанты убили гражданского мужчину.
В ГСЧС показали последствия обстрелов Славянска и ДобропольяВсе новости »
20 марта 2025, 13:38Россияне ударили по Константиновке "Смерчем": есть погибший и раненые
20 марта 2025, 11:10Россияне обстреляли центр Херсона: повреждено образовательное заведение
20 марта 2025, 10:35
10 марта 2025
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Большая часть украинских пенсионеров живет за чертой бедности. В то же время разрыв в размерах пенсий может отличаться в сотню раз, если сравнивать минимальную пенсию с пенсиями работников правоохрани...
28 февраля 2025
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Теперь все перевозчики гуманитарной помощи или медицинских грузов смогут выезжать за границу только на общих основаниях — система "Шлях" для них пока закрыта. Соответствующее решение ввело правительст...
27 февраля 2025
Доплаты на детей и бесплатное жилье: как в регионах поддерживают людей с низким достатком
С началом полномасштабного вторжения уровень бедности в Украине вырос с 5% до 24%. Такие данные приводит Минсоцполитики. В этом материале RegioNews расскажет о нетипичных, на наш взгляд, инициативах п...
24 февраля 2025
Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач
О чем говорит политика Дональда Трампа по отношению к Украине и чего ждать от президента США в дальнейшем, почему россия не заплатит за войну с Украиной и как нашему государству следует развиваться в ...
В Сумской области с начала года сбили более 700 "шахедов"
20 марта 2025, 17:00Завтра в Украине резко потеплеет, осадков не прогнозируют
20 марта 2025, 16:45Правоохранителей Сумщины будут судить за фальсификацию уголовных дел
20 марта 2025, 16:33Пожар, взрывы и детонация: ВСУ атаковали российский аэродром "Энгельс"
20 марта 2025, 16:00В Тернопольской области будут судить строителей, которые некачественно отремонтировали дорогу
20 марта 2025, 15:59Оккупанты убили гражданского в пригороде Херсона
20 марта 2025, 15:30Чатбот "еВорог": украинцы уже прислали более 600 тысяч сообщений
20 марта 2025, 15:10Как украинской молодежи начать службу по "Контракту 18-24": пошаговая инструкция
20 марта 2025, 15:10Украинскую модель, пропавшую 10 дней назад в ОАЭ, нашли в тяжелом состоянии
20 марта 2025, 14:49
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Все блоги »