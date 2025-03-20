Війська РФ обстріляли Херсон: поранена людина
Сьогодні вдень, 20 березня, окупаційні війська РФ обстріляли Херсон. Внаслідок ворожої атаки постраждав літній чоловік
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Херсонської обласної військової адміністрації.
Попередньо відомо, що росіяни вдарили по Херсону близько 12:30. Під обстріл потрапив 74-річний містянин.
"Він дістав вибухову травму та поранення ноги. Потерпілому надають необхідну допомогу", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в селищі Антонівка під Херсоном окупанти вбили цивільного чоловіка.
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