Иллюстративное фото

Несмотря на санкции западных стран, Россия стала больше зарабатывать на нефти. За прошлый год страна-агрессорка заработала более чем на 4 миллиарда долларов больше, чем раньше

Об этом сообщает AgroReview, передает RegioNews.

В январе прошлого года доходы РФ от экспорта нефти выросли до 15,8 млрд долларов США. Это произошло из-за роста стоимости нефти. По предварительным данным, общие доходы РФ за год выросли до 189,1 млрд долларов.

Указывается. что так называемые "теневые танкеры" в январе обеспечили 86% экспорта российской сырой нефти морем. Важную роль в этом процессе сыграли компании из Объединенных Арабских Эмиратов, Китая и Турции.

При этом на сегодняшний день западные страны ввели санкции против 311 танкеров за нарушение ограничений на транспортировку российской нефти, из которых 63 продолжают свою деятельность. В то же время в СМИ отмечают, что санкции против российского "теневого флота" демонстрируют "ослабление на фоне попыток Трампа завершить российско-украинскую войну".

Следует отметить, что риторика Дональда Трампа снова начинает меняться. После того, как Украина согласилась на прекращение огня, если РФ даст такое согласие – президент США заявил о намерениях давить на РФ , если Путин откажется прекращать огонь. Он отмечал, что может ввести жесткие санкции, хотя и не уточнял какие именно. По словам Трампа, "есть вещи, которые можно сделать в финансовом смысле, которые будут очень плохи для России".