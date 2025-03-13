В Херсоне оккупанты атаковали дроном мужчину, который стоял на балконе
В Днепровском районе Херсона российская оккупационная армия атаковала беспилотником находившегося на балконе мужчину. Пострадавшего госпитализировали в больницу
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной военной администрации.
"В результате взрыва 62-летний мужчина получил взрывную и черепно-мозговую травмы, контузию и перелом", – говорится в сообщении.
Медики доставили херсонца в больницу. Врачи оценивают состояние потерпевшего как средней тяжести.
По данным ГСЧС Украины, в результате вражеской атаки балкон загорелся. Спасатели ликвидировали пожар.
Напомним, в среду, 12 марта, российские войска ударили по Днепровскому району Херсона. Пострадала 45-летняя женщина.
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