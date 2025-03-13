Россияне ударили из артиллерии по Степногорску: есть пострадавший
Вчера, 12 марта, россияне атаковали из артиллерии поселок Степногорск Васильевского района. В результате обстрела травмы получил местный житель
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
Удар со ствольной артиллерии разрушил летнюю кухню, на месте попадания возник пожар.
"50-летний мужчина получил ранения в результате вражеских обстрелов Степногорска. Хозяин с контузией доставлен в медучреждение. Ему оказана вся необходимая помощь", – говорится в сообщении.
Напомним, 12 марта россияне атаковали FPV-дроном Орехов Пологовского района. В результате удара вражеского беспилотника поврежден автомобиль волонтеров.
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