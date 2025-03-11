Россияне с дрона атаковали велосипедиста в Херсоне
В Днепровском районе Херсона оккупанты атаковали велосипедиста, используя дрон
Об этом сообщил глава Херсонской МВА Роман Мрочко, передает RegioNews.
По его словам, 40-летнего пострадавшего госпитализировали с контузией, минно-взрывной и закрытой черепно-мозговой травмой, а также обломочными ранениями.
Медики оказывают ему необходимую помощь.
Напомним, в понедельник, 10 марта, утром россияне атаковали беспилотником гражданский автомобиль в селе Рясное Сумского района.
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