Россияне обстреляли пригород Херсона: появились фото
Оккупационные российские войска в очередной раз нанесли удар поселку Инженерное Херсонского района. Есть повреждения
Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, передает RegioNews.
Российские военные изуродовали жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры в населенном пункте.
"На фото - последствия недавних обстрелов поселка со стороны российских оккупационных войск", - говорится в сообщении.
Напомним, утром россияне атаковали дроном гражданский автомобиль в Херсоне. Ранения получили двое мужчин.
Также сообщалось, что вчера в Херсонской области в результате вражеских обстрелов пострадали девять мирных жителей.
Оккупанты ударили беспилотником по Херсону: есть пострадавшийВсе новости »
10 марта 2025, 10:45Войска РФ ударили по городам и селам на Запорожье: пострадали 3 человека
10 марта 2025, 08:10Атака БпЛА на Полтавщину: повреждены жилые дома и ЛЭП
10 марта 2025, 07:33
10 марта 2025
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Большая часть украинских пенсионеров живет за чертой бедности. В то же время разрыв в размерах пенсий может отличаться в сотню раз, если сравнивать минимальную пенсию с пенсиями работников правоохрани...
28 февраля 2025
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Теперь все перевозчики гуманитарной помощи или медицинских грузов смогут выезжать за границу только на общих основаниях — система "Шлях" для них пока закрыта. Соответствующее решение ввело правительст...
27 февраля 2025
Доплаты на детей и бесплатное жилье: как в регионах поддерживают людей с низким достатком
С началом полномасштабного вторжения уровень бедности в Украине вырос с 5% до 24%. Такие данные приводит Минсоцполитики. В этом материале RegioNews расскажет о нетипичных, на наш взгляд, инициативах п...
24 февраля 2025
Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач
О чем говорит политика Дональда Трампа по отношению к Украине и чего ждать от президента США в дальнейшем, почему россия не заплатит за войну с Украиной и как нашему государству следует развиваться в ...
Завтра воздух в Украине прогреется до +20 градусов
10 марта 2025, 15:41Украина получила 100 тысяч доз комбинированной вакцины для детей
10 марта 2025, 15:24В Одесской области пограничники задержали торгового представителя, вместо товара перевозившего людей к границе
10 марта 2025, 15:19В Черкассах разоблачили группу коммунистов, которые писали благодарственные письма Путину
10 марта 2025, 15:05В Закарпатье задержали мужчину, который за 4500 долларов пытался перевести "клиента" через границу
10 марта 2025, 14:59Полиция проверяет развлекательные заведения Киева: кого ищут
10 марта 2025, 14:51Операторы БПЛА "Тайфун" показали, как уничтожают россиян и технику
10 марта 2025, 14:37Пограничники Львовщины получили полсотни беспилотников
10 марта 2025, 14:12В Хмельницком двое мужчин избили сотрудника ТЦК
10 марта 2025, 14:02
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины