Росіяни обстріляли передмістя Херсона: з'явилися фото
Окупаційні російські війська вкотре завдали удару селище Інженерне Херсонського району. Є пошкодження
Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, передає RegioNews.
Російські військові понівечили житлові будинки та об'єкти цивільної інфраструктури в населеному пункті.
"На фото — наслідки недавніх обстрілів селища з боку російських окупаційних військ", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, вранці росіяни атакували дроном цивільну автівку в Херсоні. Поранення дістали двоє чоловіків.
Також повідомлялося, що вчора на Херсонщині внаслідок ворожих обстрілів постраждали дев'ятеро мирних мешканців.
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