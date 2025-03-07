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07 марта 2025, 19:53

Выстрел в голову: пьяный херсонец убил соседа прямо в лифте

07 марта 2025, 19:53
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Иллюстративное фото
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В Херсоне нашли тело мужчины в кабине лифта. Оказалось, что его выстрелом убил его сосед

Об этом сообщает прокуратура Херсонской области, передает RegioNews.

Трагедия произошла 6 марта. Подозреваемый был пьян, когда он возвращался домой и встретил соседа в лифте. Между ними возник конфликт. В результате 59-летний мужчина получил травматическое оружие и выстрелил соседу в голову. От полученного ранения потерпевший погиб на месте.

Тело пострадавшего обнаружили соседи в кабине лифта. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Напомним, ранее в Николаевской области задержали мужчину, который во время застолья убил односельчанина. Они поругались, и он ударил потерпевшего топором по голове. Мужчина скончался на месте. Нападающий вынес тело знакомого в помещение сарая и прикрыл шифером.

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