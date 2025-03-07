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У Херсоні знайшли тіло чоловіка в кабіні ліфта. Виявилося, що його пострілом вбив його сусід

Про це повідомляє прокуратура Херсонської області, передає RegioNews.

Трагедія сталась 6 березня. Підозрюваний був п'яний, коли він повертався додому та зустрів сусіда в ліфті. Між ними виник конфлікт. В результаті 59-річний чоловік дістав травматичну зброю та вистрелив сусіду в голову. Від отриманого поранення потерпілий загинув на місці.

Тіло потерпілого знайшли сусіди в кабіні ліфта. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Нагадаємо, раніше на Миколаївщині затримали чоловіка, який під час застілля вбив односельця. Вони посварились, і він вдарив потерпілого сокирою по голові. Чоловік помер на місці. Нападник виніс тіло знайомого до приміщення сараю та прикрив шифером.