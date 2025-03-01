Россияне ударили по детсаду на Днепропетровщине, есть пострадавшие
В результате обстрелов в Днепропетровской области российскими войсками пострадали три человека. Повреждены дома и детский сад
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Национальную полицию Украины.
Российские захватчики обстреляли Никопольский и Синельниковский районы области, в том числе города Никополь, а также Марганецкую, Мировскую и Покровскую общины. Пострадали двое мужчин в возрасте 35 и 48 лет, а также 84-летняя женщина.
Все потерпевшие получили ранения разной степени тяжести и были доставлены в медицинские учреждения.
Среди повреждений от вражеских обстрелов – 13 частных домов, автомобиль и детский сад.
Напомним, в Днепропетровской области военные за деньги помогали дезертирам убегать.
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