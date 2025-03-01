Россияне ударили по детсаду на Днепропетровщине, есть пострадавшие

фото: Национальная полиция

В результате обстрелов в Днепропетровской области российскими войсками пострадали три человека. Повреждены дома и детский сад

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Национальную полицию Украины.

Российские захватчики обстреляли Никопольский и Синельниковский районы области, в том числе города Никополь, а также Марганецкую, Мировскую и Покровскую общины. Пострадали двое мужчин в возрасте 35 и 48 лет, а также 84-летняя женщина.

Все потерпевшие получили ранения разной степени тяжести и были доставлены в медицинские учреждения.

Среди повреждений от вражеских обстрелов – 13 частных домов, автомобиль и детский сад.

Напомним, в Днепропетровской области военные за деньги помогали дезертирам убегать.