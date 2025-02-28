В Херсонской области россияне атаковали полицейское авто во время эвакуации больного
В Херсонской области, во время эвакуации больного из пригорода Херсона - Антоновки в медицинское учреждение, автомобиль патрульной полиции попал под дроновую атаку
Об этом сообщает полиция области, передает RegioNews.
Отмечается, что 27 февраля полицейские получили сообщение о том, что в поселке Антоновка у мужчины, вероятно, произошел инсульт.
Из-за высокой активности дронов в поселке скорая не всегда может добраться до больных. Следовательно, правоохранители прибыли на место происшествия, чтобы доставить больного в больницу.
По пути в медицинское учреждение вражеский дрон сбросил взрывчатку рядом с автомобилем, в котором полицейские транспортировали мужчину.
К счастью, никто не травмировался, поврежден только автомобиль.
Напомним, вчера вечером и сегодня утром россияне атаковали дронами поселок Антоновка Херсонского района. В результате обстрелов пострадали местные жители.
Ранее сообщалось, что в ночь на пятницу, 28 февраля, российская армия выпустила по Украине 208 беспилотников разных типов. Силы ПВО сбили 107 дронов, еще 97 — локационно потеряны.