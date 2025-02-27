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27 февраля 2025, 17:07

Погибшие и пострадавшие: в Херсонской области оккупанты атаковали дронами авто полиции и "скорой"

27 февраля 2025, 17:07
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Фото: Нацполиция
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Россияне в очередной раз обстреляли Херсонщину. В частности, дронами они атаковали автомобили специальных служб.

Об этом сообщает Нацполиция Украины, передает RegioNews.

27 февраля российские оккупанты снова обстреляли Херсонскую область. В результате погиб человек. Правоохранители фиксируют военные преступления.

Под обстрелами россиян находились Херсон, Антоновка, Приднепровское, Станислав, Садовое, Надеждовка, Зеленовка, Понятовка, Приднепровское, Молодежное, Инженерное, Ингулец, Камышаны, Берислав, Новоалександровка, Тягинка, Новорайск, Дудчановка, Львове, Монастырское, Красный Маяк, Качкаровка, Милово и Гавриловка.

Известно, что оккупанты повредили два многоквартирных и 12 частных домов, заведение культуры, теплосеть, служебный автомобиль полиции, карета экстренной медицинской помощи, четыре гражданских автомобиля, гараж и хозяйственное сооружение.

В частности, в Антоновке враг попал дроном служебный автомобиль патрульных полицейских. В Молодежном оккупанты ударили дроном по автомобилю "скорой помощи". Пострадали фельдшер и водитель.

Напомним, 26 февраля россияне обстреляли Днепропетровскую область . По словам главы ОВА, россияне ударили по Никопольщине. В результате атаки врага пострадали женщина 78 лет и мужчина 70 лет. Также были повреждены жилые дома.

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