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27 лютого 2025, 17:07

Загиблий та постраждалі: на Херсонщині окупанти атакували дронами авто поліції та "швидкої"

27 лютого 2025, 17:07
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Фото: Нацполіція
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Росіяни вчергове обстріляли Херсонщину. Зокрема, дронами вони атакували автівки спеціальних служб

Про це повідомляє Нацполіція України, передає RegioNews.

27 лютого російські окупанти знову обстріляли Херсонську область. Внаслідок цього загинула людина. Правоохоронці фіксують воєнні злочини.

Під обстрілами росіян перебували Херсон, Антонівка, Придніпровське, Станіслав, Садове, Надеждівка, Зеленівка, Понятівка, Наддніпрянське, Молодіжне, Інженерне, Інгулець, Комишани, Берислав, Новоолександрівка, Тягинка, Новорайськ, Дудчани, Львове, Монастирське, Червоний Маяк, Качкарівка, Милове та Гаврилівка.

Відомо, що окупанти пошкодили два багатоквартирні та 12 приватних будинків, заклад культури, тепломережа, службовий автомобіль поліції, карета екстреної медичної допомоги, чотири цивільні автівки, гараж і господарська споруда.

Зокрема, в Антонівці ворог поцілив дроном службовий автомобіль патрульних поліцейських. У Молодіжному окупанти вдарили дроном по автомобілю "швидкої допомоги". Постраждали фельдшерка та водій.

Нагадаємо, 26 лютого росіяни обстріляли Дніпропетровську область. За словами голови ОВА, росіяни вдарили по Нікопольщині. Внаслідок атаки ворога постраждали жінка 78 років та чоловік 70 років. Також були пошкоджені житлові будинки.

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